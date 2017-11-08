Пресс-секретарь Минспорта Нестерович о ситуации с российскими лыжниками: «Пока мы можем говорить лишь о неофициальной части вопроса»

Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович в беседе с корреспондентом Tribuna.com оценил возможность получения бронзовой медали Олимпийских игр в Сочи белорусским лыжником Сергеем Долидовичем.

– Может ли Сергей Долидович претендовать на получение бронзовой медали и, следовательно, призовых?

– Насколько я знаю, никаких официальных документов по этому поводу ни мы, ни НОК, ни федерация, ни сам Сергей Долидович не получали. Поэтому пока можно говорить лишь о неофициальной части вопроса.

– Может ли Беларусь рассчитывать на получение седьмой медали в зачете Олимпиады-2014?

– Теоретически, да. Россияне потеряют, а мы приобретем.

Напомним, из-за нарушения антидопинговых правил были аннулирован результаты российских лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина, которые заняли 1-е и 2-е место на дистанции 50 км на Олимпиаде в Сочи. Таким образом, бронзовая медаль должна достаться белорусу Сергею Долидовичу.

Долидович получит бронзу Сочи-2014. Через 4 года после Сочи-2014