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Гутор стал первым за последние 18 лет вратарем сборной Беларуси, отразившим пенальти
09.11.2017 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Впервые за последние 18 лет вратарь национальной сборной Беларуси отбил пенальти. Это сделал Александр Гутор сегодня в товарищеском матче с командой Армении в Ереване (1:4).
Таким образом, была прервана серия из 25 неотраженных белорусскими голкиперами 11-метровых ударов.
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Впервые за последние 18 лет вратарь национальной сборной Беларуси отбил пенальти.
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