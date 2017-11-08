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Гутор стал первым за последние 18 лет вратарем сборной Беларуси, отразившим пенальти

09.11.2017 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Впервые за последние 18 лет вратарь национальной сборной Беларуси отбил пенальти. Это сделал Александр Гутор сегодня в товарищеском матче с командой Армении в Ереване (1:4).

Таким образом, была прервана серия из 25 неотраженных белорусскими голкиперами 11-метровых ударов.

В Гутора вселился Буффон, но белорусские защитники не изменили себе

 
 
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Впервые за последние 18 лет вратарь национальной сборной Беларуси отбил пенальти.

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