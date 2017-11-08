ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Криушенко самый высокий процент поражений среди всех тренеров, когда-либо возглавлявших сборную Беларуси

09.11.2017 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня сборная Беларуси в рамках товарищеской игры уступила Армении (1:4).

Таким образом, национальная команда под управлением Игоря Криушенко проиграла свой восьмой матч из десяти (две победы).

Разница мячей: 6:23.

Процент проигранных матчей при Криушенко у руля сборной Беларуси в настоящий момент пока самый высокий среди всех специалистов, когда-либо возглавлявших национальную команду, – 80,0, отмечает «Прессбол».

До Криушенко более чем в половине поединков терпел неудачи Михаил Вергеенко – в 66,7 процента матчей (16 в 24).

Кроме того, сборная Беларуси проиграла пятый матч подряд. Прежде лишь однажды ее проигрышная серия оказывалась более продолжительной: 20 лет назад она уступала соперникам в 8 поединках кряду (c 5 января по 11 октября 1997 года).

Примечательно, что 40% матчей сборной при Криушенко завершились разгромными поражениями.

Напомним, накануне АБФФ продлила на год контракт со специалистом. Перед Криушенко и сборной Беларуси поставлена задача занять первое место в новом турнире – Лига наций.

Разгромные поражения сборной Беларуси при Криушенко. Их уже немало

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня сборная Беларуси в рамках товарищеской игры уступила Армении (1:4).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Гутор стал первым за последние 18 лет вратарем сборной Беларуси, отразившим пенальти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика