Сегодня сборная Беларуси в рамках товарищеской игры уступила Армении (1:4).

Таким образом, национальная команда под управлением проиграла свой восьмой матч из десяти (две победы).

Разница мячей: 6:23.

Процент проигранных матчей при Криушенко у руля сборной Беларуси в настоящий момент пока самый высокий среди всех специалистов, когда-либо возглавлявших национальную команду, – 80,0, отмечает «Прессбол» .

До Криушенко более чем в половине поединков терпел неудачи Михаил Вергеенко – в 66,7 процента матчей (16 в 24).

Кроме того, сборная Беларуси проиграла пятый матч подряд. Прежде лишь однажды ее проигрышная серия оказывалась более продолжительной: 20 лет назад она уступала соперникам в 8 поединках кряду (c 5 января по 11 октября 1997 года).

Примечательно, что 40% матчей сборной при Криушенко завершились разгромными поражениями.

Напомним, накануне продлила на год контракт со специалистом. Перед Криушенко и сборной Беларуси поставлена задача занять первое место в новом турнире – Лига наций.

Разгромные поражения сборной Беларуси при Криушенко. Их уже немало