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У Криушенко самый высокий процент поражений среди всех тренеров, когда-либо возглавлявших сборную Беларуси
09.11.2017 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня сборная Беларуси в рамках товарищеской игры уступила Армении (1:4).
Таким образом, национальная команда под управлением
Разница мячей: 6:23.
Процент проигранных матчей при Криушенко у руля сборной Беларуси в настоящий момент пока самый высокий среди всех специалистов, когда-либо возглавлявших национальную команду, – 80,0, отмечает
До Криушенко более чем в половине поединков терпел неудачи Михаил Вергеенко – в 66,7 процента матчей (16 в 24).
Кроме того, сборная Беларуси проиграла пятый матч подряд. Прежде лишь однажды ее проигрышная серия оказывалась более продолжительной: 20 лет назад она уступала соперникам в 8 поединках кряду (c 5 января по 11 октября 1997 года).
Примечательно, что
Напомним, накануне
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У Криушенко самый высокий процент поражений среди всех тренеров, когда-либо возглавлявших сборную Беларуси
Сегодня сборная Беларуси в рамках товарищеской игры уступила Армении (1:4).
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