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НБА. «Хьюстон» – «Кливленд», «Денвер» сыграет с «Оклахома-Сити» и другие матчи
09.11.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Хьюстон» Джеймса Хардена примет испытывающий трудности «Кливленд» ЛеБрона Джеймса.
Идущий в зоне плей-офф «Денвер» сыграет с «Оклахома-Сити», который стартовал с результатом 4-6.
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.
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