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НБА. «Хьюстон» – «Кливленд», «Денвер» сыграет с «Оклахома-Сити» и другие матчи

09.11.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Хьюстон» Джеймса Хардена примет испытывающий трудности «Кливленд» ЛеБрона Джеймса.

Идущий в зоне плей-офф «Денвер» сыграет с «Оклахома-Сити», который стартовал с результатом 4-6.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Лейкерс
Дата проведения
10 ноября, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Превью

Торонто – Новый Орлеан
Дата проведения
10 ноября, 03.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Превью

Хьюстон – Кливленд
Дата проведения
10 ноября, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

Сакраменто – Филадельфия
Дата проведения
10 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

Денвер – Оклахома-Сити
Дата проведения
10 ноября, 06.30, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей.

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