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Дэйв Льюис: «Счет в матче с Латвией не в полной мере отображает картину игры»

09.11.2017 22:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер национальной сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал поражение от Латвии (5:7) в матче Евровызова.

«Сборная Латвии сразу завладела преимуществом в две шайбы, ненадолго вернуться в игру удалось лишь в середине второй трети. Нас подвели удаления. При этом, хочу отдать должное нашим ребятам – они ни на минуту не переставали бороться, выкладывались до финального свистка. Счет не в полной мере отображает картину этого матча.

Из позитивных моментов отмечу реализацию лишнего – сегодня мы трижды забросили в большинстве. Этому компоненту игры всегда уделяется повышенное внимание, в том числе в ходе этого сбора. Молодые ребята не растерялись, а четко следуя тренерской установке, вписались в игру команды. В следующем матче сыграет Михаил Карнаухов. Я уже сказал команде, что оставлять столько пространства между линиями защиты и нападения непозволительно. Нужно играть плотнее, прикрывать друг друга во всех трех зонах. Это в том числе привело к заброшенным в наши ворота шайбам сегодня», – сказал Льюис.

Завтра, 10 ноября, Беларусь сыграет с Францией. Начало игры – в 22.00.

Странная сборная Льюиса. Очень странная

 
 
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Главный тренер национальной сборной Беларуси Дэйв Льюис прокомментировал поражение от Латвии (5:7) в матче Евровызова.

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