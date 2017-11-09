МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Капитан мадридского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос пригласил в команду бразильского форварда Неймара, который в настоящее время выступает за французский ПСЖ, сообщает Cadena Ser .



© REUTERS/ Francois Lenoir Футболистам ПСЖ запретили грубо играть против Неймара

"Мне нравится играть в одной команде с лучшими, и очевидно, что Неймар является одним из них. Перейти в "Реал" проще из ПСЖ, чем из "Барселоны", — сказал Рамос.

По словам испанского защитника, футбол — такой вид спорта, в котором может произойти всякое. Рамос уверен, что переход Неймара в "Реал" был плюсом для "сливочных".

"С Неймаром у меня хорошие отношения, и со своей стороны я не стал бы закрывать дверь для такого перехода", — сказал он.

Накануне французские СМИ сообщили, что бразилец решил пропустить матч чемпионата Франции против "Анже" из-за потери мотивации. Неймар, по некоторым данным, разочарован уровнем соперников в первенстве, также его не устраивает качество стадионов. Вместе с тем главный тренер ПСЖ Унаи Эмери объяснил отсутствие нападающего полученной травмой, однако в понедельник он провел тренировку со сборной Бразилии без каких-либо ограничений. Как сообщается, Неймар решил сосредоточиться на своей игре за ПСЖ только в Лиге чемпионов.

Ранее СМИ писали, что бразилец не сумел адаптироваться к жизни во Франции и не смог поладить с главным тренером Унаи Эмери.

Представители Неймара в августе воспользовались опцией выкупа в контракте игрока с "Барселоной" за 222 миллиона евро , после чего форвард перешел в ПСЖ в статусе свободного агента. В составе парижан 25-летний бразилец забил 11 голов в 12 матчах.