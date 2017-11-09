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Капитан "Реала" хочет играть с Неймаром
09.11.2017 22:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Капитан мадридского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос пригласил в команду бразильского форварда Неймара, который в настоящее время выступает за французский ПСЖ, сообщает
© REUTERS/ Francois Lenoir
"Мне нравится играть в одной команде с лучшими, и очевидно, что Неймар является одним из них. Перейти в "Реал" проще из ПСЖ, чем из "Барселоны", — сказал Рамос.
По словам испанского защитника, футбол — такой вид спорта, в котором может произойти всякое. Рамос уверен, что переход Неймара в "Реал" был плюсом для "сливочных".
"С Неймаром у меня хорошие отношения, и со своей стороны я не стал бы закрывать дверь для такого перехода", — сказал он.
Накануне французские СМИ сообщили, что бразилец решил пропустить матч чемпионата Франции против "Анже" из-за потери мотивации. Неймар, по некоторым данным, разочарован уровнем соперников в первенстве, также его не устраивает качество стадионов. Вместе с тем главный тренер ПСЖ Унаи Эмери объяснил отсутствие нападающего полученной травмой, однако в понедельник он провел тренировку со сборной Бразилии без каких-либо ограничений. Как сообщается, Неймар решил сосредоточиться на своей игре за ПСЖ только в Лиге чемпионов.
Ранее СМИ писали, что
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Руководство мадридского клуба, по информации СМИ, рассматривает Неймара в качестве замены португальцу Криштиану Роналду.
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