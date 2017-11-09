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Белорусские хоккеисты пропустили от Латвии 7 шайб в Еврочеллендже

09.11.2017 20:56 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Национальная сборная Беларуси по хоккею уступила команде Латвии в первом этапе Еврочелленджа "Турнире четырех наций", сообщает Sputnik.

Белорусские хоккеисты пропустили от Латвии 7 шайб в Еврочеллендже
© Фото: АБФФ
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В четверг во французском Сержи-Понтуаз состоялся матч Беларусь – Латвия. Встреча завершилась со счетом 7:4 (2:0, 0:2, 5:2) в пользу латвийской дружины.

Белорусам предстоит провести еще два матча в рамках Еврочелленджа. 10 ноября подопечные Дэйва Льюиса встретятся с французами, на следующий день сразятся против Словении.

В четверг белорусская "молодежка" (U-20), в отличие от "взрослой" команды, смогла порадовать болельщиков. В "Турнире четырех наций" белорусы уверенно обыграли датчан со счетом 4:1. Дубль в ворота соперника оформил Александр Лукашевич. По одной шайбе забросили Леонид Ивановский и Андрей Гостев. У датчан отметился Кристиан Вайсе.

 
Теги: Минск
 
 
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Игра национальной команды болельщикам радости не принесла, в отличие от выступления "молодежки", взявшей верх над датчанами.

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