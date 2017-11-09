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Месси представил официальный мяч ЧМ-2018 по футболу

09.11.2017 20:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Аргентинский нападающий Лионель Месси представил официальный мяч Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщает Sputnik.

Первые снимки официального мяча попали в сеть еще в конце октября этого года. Мячу дали имя Adidas Telstar. Его официальная презентация состоялась в четверг в Москве.

"Мне очень нравится мяч, его цвета. И у меня уже была возможность попробовать его. Хороший мяч", — сказал Месси.

Вместе с форвардом испанской "Барселоны" в мероприятии приняли участие чемпионы мира по футболу бразилец Кака, испанец Хаби Алонсо, француз Зинедин Зидан, немец Лукас Подольски и итальянец Алессандро дель Пьеро. Легендарные игроки в рамках церемонии сыграли с новым мячом против команды фристайлистов.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Мундиаль примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Сочи, Ростов-на-Дону и Саранск.

Месси вместе со сборной Аргентины прибыл в Москву накануне. В субботу на стадионе "Лужники" в Москве состоится товарищеский матч против команды России.

 
Теги: Минск
 
 
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Аргентинец вместе с другими легендарными футболистами испытал мяч в деле, сыграв против команды фристайлистов.

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