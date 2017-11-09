ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Людас Румбутис: «Считаю тандем Климович – Березкин самым перспективным в нашем футболе»

10.11.2017 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис прокомментировал вызов нескольких игроков «молодежки» в национальную сборную.

– Как вам, кстати, первый вызов в национальную сборную ряда игроков «молодежки»?

– Думаю, Климовича пора уже. Влад смотрится шикарно, один из подлинных лидеров «молодежки», вся игра строится через него и Березкина. Очень доволен этими двумя опорными полузащитниками. Считаю, что тандем Климович – Березкин самый перспективный в нашем футболе. Равно как среди вратарей Щербицкий. Жаль, что Денис получил травму, потому как вполне понятным было желание тренерского штаба национальной команды посмотреть на него с прицелом на будущее. В «молодежке» же Щербицкий безоговорочный номер один. При этом отмечу заметный прогресс голкипера брестского «Динамо» Павлюченко, закрепившегося в основном составе клуба. Неплохой сезон проводит и Седько. Но очевидно, что для обоих брестчан приглашение от Игоря Криушенко пока большой аванс, – сказал Румбутис.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис прокомментировал вызов нескольких игроков «молодежки» в национальную сборную.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Игорь Криушенко: «У Наумова было многовато брака, третий гол забил его игрок»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика