Людас Румбутис: «Считаю тандем Климович – Березкин самым перспективным в нашем футболе»

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис прокомментировал вызов нескольких игроков «молодежки» в национальную сборную.

– Как вам, кстати, первый вызов в национальную сборную ряда игроков «молодежки»?

– Думаю, Климовича пора уже. Влад смотрится шикарно, один из подлинных лидеров «молодежки», вся игра строится через него и Березкина. Очень доволен этими двумя опорными полузащитниками. Считаю, что тандем Климович – Березкин самый перспективный в нашем футболе. Равно как среди вратарей Щербицкий. Жаль, что Денис получил травму, потому как вполне понятным было желание тренерского штаба национальной команды посмотреть на него с прицелом на будущее. В «молодежке» же Щербицкий безоговорочный номер один. При этом отмечу заметный прогресс голкипера брестского «Динамо» Павлюченко, закрепившегося в основном составе клуба. Неплохой сезон проводит и Седько. Но очевидно, что для обоих брестчан приглашение от Игоря Криушенко пока большой аванс, – сказал Румбутис.