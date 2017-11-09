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Игорь Криушенко: «У Наумова было многовато брака, третий гол забил его игрок»
10.11.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после игры с Арменией (1:4) рассказал о том, что ему не понравилось в действиях подопечных.
– Как оцените бойцовские качества команды?
– Не могу сказать, что ребята уклонялись от борьбы (старались, зарабатывали карточки — что тоже показатель), но игра некоторых мне не понравилась. Отмечу большое количество брака, который у нас возникал в опорной зоне в первом тайме. Поэтому, может, у нас не получалось четко контролировать мяч. В общем, есть претензии.
– Первые официальные матчи за сборную провели Седько и Наумов. Оцените их дебют.
– Паша старался, но сказалось отсутствие серьезной игровой практики в клубе – к концу тайма подсел. Хотя момент имел. У Никиты было многовато брака, а третий гол забил его игрок. Конечно, при таком счете дебют удачным не назовешь, однако ошибались все, – сказал Криушенко.
Напомним, комментатор Владислав Татур в эфире «Беларусь 5»
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после игры с Арменией (1:4) рассказал о том, что ему не понравилось в действиях подопечных.
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