«ПСЖ» контактировал с Конте

«ПСЖ» контактировал с главным тренером «Челси» Антонио Конте.

Руководство парижан может пригласить итальянского специалиста, если Унаи Эмери не сможет выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Конте может возглавить «ПСЖ» летом 2018 года.

Ранее сообщалось об разногласиях между Конте и руководством «Челси».