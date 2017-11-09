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«ПСЖ» контактировал с Конте
10.11.2017 08:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
«ПСЖ» контактировал с главным тренером «Челси» Антонио Конте.
Руководство парижан может пригласить итальянского специалиста, если Унаи Эмери не сможет выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Конте может возглавить «ПСЖ» летом 2018 года.
Ранее сообщалось об разногласиях между Конте и руководством «Челси».
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«ПСЖ» контактировал с главным тренером «Челси» Антонио Конте.
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