 В Federbet подтвердили аномальное движение ставок на матч Армения – Беларусь

Вчера в Ереване состоялся товарищеский матч сборных Армении и Беларуси. Игра завершился со счетом 4: 1 в пользу хозяев.

Отмечается, что во время матча было зафиксировано необычные движения ставок и коэффициентов, аномальность которых подтвердили в Federbet.

До матча странных движений коэффициентов не было. Мировые букмекеры открыли линии на рынок «тотал больше 2.5» (3 и более голов в матче) с коэффициентами в районе «двойки».

Здесь и далее рассматриваем ситуации на примере популярной БК Bet365:





Но странности начались происходить уже по ходу матча. До 41-й минуты сохранялся счет 0: 0, но коэффициент на тотал голов больше 2.5, который должен расти, оставался на уровне «двойки».





Это навело на подозрения, что с этим матчем что-то не так. Подозрения подтвердились: к концу первого тайма было забито два быстрых гола Озбилизом и Мхитаряном (2:0), а через 10 минут после начала второго тайма счет был уже 3: 0, то есть подозрительные ставки, которые вызвали аномальный движение коэффициента, сыграли.

Federbet подтвердили аномальное движение коэффициентов.

«Можем подтвердить аномальность движения ставок на этот матч. Зафиксированы аномальные движения ставок на тотал больше 2.5 без всякого логического объяснения», – сказали в Federbet.

Это не первый раз, когда сборная Армении попадает в подобные истории. Два года назад закавказскую сборную обвинили в сдаче матча сборной Албании, которая таким образом впервые в истории отобралась на чемпионат Европы.

Несмотря на то, что Федерация футбола Армении создала комитет по борьбе с договорными матчами, это не отпугнуло местных футбольных деятелей от организации матчей с фиксированным результатом.