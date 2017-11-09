|
Сборная Беларуси впервые в истории потерпела 4 крупных поражения в календарном году
10.11.2017 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
В товарищеском матче сборная Беларуси крупно уступила Армении (1:4).
Сборная Беларуси впервые в истории потерпела 4 крупных поражения в календарном году.
Ранее белорусы проиграли Швеции (0:4), Македонии (0:3), Швеции (0:4).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В товарищеском матче сборная Беларуси крупно уступила Армении (1:4).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии