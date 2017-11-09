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Сергей Новиков о новом назначении Бережкова: «Не думаю, что у меня есть право оценивать. Есть – только огорчиться»
10.11.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский журналист Сергей Новиков на форуме Pressball.by отметил, что огорчен новым назначением Владимира Бережкова.
- Ваша профессиональная и личная оценка нового назначения Бережкова?
– Не думаю, что у меня есть право оценивать. Есть – только огорчиться, – написал Новиков.
Напомним, Бережков
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Сергей Новиков о новом назначении Бережкова: «Не думаю, что у меня есть право оценивать. Есть – только огорчиться»
Белорусский журналист Сергей Новиков на форуме Pressball.by отметил, что огорчен новым назначением Владимира Бережкова.
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