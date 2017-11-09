Сергей Новиков о новом назначении Бережкова: «Не думаю, что у меня есть право оценивать. Есть – только огорчиться»

Белорусский журналист Сергей Новиков на форуме Pressball.by отметил, что огорчен новым назначением Владимира Бережкова.

- Ваша профессиональная и личная оценка нового назначения Бережкова?

– Не думаю, что у меня есть право оценивать. Есть – только огорчиться, – написал Новиков.

Напомним, Бережков перешел на работу в холдинг «Советская Белоруссия» и будет отвечать за развитие интернет-проектов.