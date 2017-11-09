Сергей Долидович: «Думаю, что весь процесс с получением медали затянется надолго. Товарищи по команде говорят, что призовых не получу»

Белорусский лыжник Сергей Долидович вспомнил гонку в Сочи, а также отметил, что процесс с получением медали затянется надолго.

«Особых воспоминаний о гонке в Сочи нет. Единственный момент запомнился – как Дарио Колонья лыжу сломал. Это передо мной было, я так и не понял, что произошло (он тоже). После финиша на Играх в Сочи был зол на себя за то, что проиграл тактически. Я был далеко от лидеров перед финишным подъемом, пока догонял, потратил много сил, и поддержать рывок не смог.

Во время всех этих разбирательств с допингом никаких мыслей по этому поводу не было. Единственное, было очевидным, чем закончатся эти расследования: нельзя же потратить несколько миллионов и не наказать хоть кого-то. С наказанными россиянами давно не пересекался, но отношения у нас всегда были хорошие, воевали мы только на лыжне.

Сейчас я сижу в финской глухомани, до города ближайшего 70 км. Получаю поздравления, но эмоций никаких. Поговорил с семьей, обсудили все. Младшая доча спела Муху-Цокотуху с супругой. Вот и все.

Думаю, что весь процесс с получением медали затянется надолго. Про призовые не знаю, но товарищи по команде говорят, что не получу, – сказал Долидович.

Долидович должен получить бронзу Сочи-2014. Вылегжанин признан виновным в нарушении антидопинговых правил