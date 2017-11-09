ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Долидович: «Думаю, что весь процесс с получением медали затянется надолго. Товарищи по команде говорят, что призовых не получу»

10.11.2017 09:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский лыжник Сергей Долидович вспомнил гонку в Сочи, а также отметил, что процесс с получением медали затянется надолго.

«Особых воспоминаний о гонке в Сочи нет. Единственный момент запомнился – как Дарио Колонья лыжу сломал. Это передо мной было, я так и не понял, что произошло (он тоже). После финиша на Играх в Сочи был зол на себя за то, что проиграл тактически. Я был далеко от лидеров перед финишным подъемом, пока догонял, потратил много сил, и поддержать рывок не смог.

Во время всех этих разбирательств с допингом никаких мыслей по этому поводу не было. Единственное, было очевидным, чем закончатся эти расследования: нельзя же потратить несколько миллионов и не наказать хоть кого-то. С наказанными россиянами давно не пересекался, но отношения у нас всегда были хорошие, воевали мы только на лыжне.

Сейчас я сижу в финской глухомани, до города ближайшего 70 км. Получаю поздравления, но эмоций никаких. Поговорил с семьей, обсудили все. Младшая доча спела Муху-Цокотуху с супругой. Вот и все.

Думаю, что весь процесс с получением медали затянется надолго. Про призовые не знаю, но товарищи по команде говорят, что не получу, – сказал Долидович.

Долидович должен получить бронзу Сочи-2014. Вылегжанин признан виновным в нарушении антидопинговых правил

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лыжник Сергей Долидович вспомнил гонку в Сочи, а также отметил, что процесс с получением медали затянется надолго.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
В Federbet подтвердили аномальное движение ставок на матч Армения – Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика