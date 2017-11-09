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Ренан Брессан о том, вызывался бы он в сборную, если бы был настоящим белорусом: «Наверное, да»

10.11.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Натурализированный белорус Ренан Брессан поделился мнением о том, почему его не вызывают в национальную команду.

– Как думаешь, будь ты не бразильцем, а настоящим белорусом, выступал бы за сборную чаще?

– Наверное, да.

– То есть тренеры предпочитают «своих».

– Видно, так. Причем я говорю не конкретно о Криушенко или ком-то еще, а о ситуации в целом. Возможно, то же самое было бы и в Италии или Германии. Что касается Игоря Николаевича – считаю, федерация правильно сделала, продлив с ним контракт. Он хороший человек и, по-видимому, хороший специалист. Да, команда выступила неудачно, но каждому коучу необходимо время,  – считает Брессан.

Ренан Брессан: «После тренировки увидел пропущенный с незнакомого номера. Если бы знал, что это Криушенко – перезвонил бы»

Игорь Криушенко: «Звонил Брессану побеседовать. Но он не брал трубку»

 
 
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Натурализированный белорус Ренан Брессан поделился мнением о том, почему его не вызывают в национальную команду.

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