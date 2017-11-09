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Александр Карницкий: «Не хватает нам мастерства пока – поэтому 1:4»
10.11.2017 10:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник сборной Беларуси Александр Карницкий прокомментировал результат товарищеского матча против Армении (1:4).
«Если бы забили первыми, то счет мог быть в нашу пользу. Нужно реализовывать свои моменты. Не хватает нам мастерства пока – поэтому 1:4. Элементарные ошибки.
Первый пенальти? Не знаю, был он или нет. Судья особо не двигался, бегал в центральном круге. Второй – следствие ошибки. Сугубо индивидуальные ошибки, которые мы допустили», – сказал Карницкий.
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Полузащитник сборной Беларуси Александр Карницкий прокомментировал результат товарищеского матча против Армении (1:4).
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