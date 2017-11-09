Александр Карницкий: «Не хватает нам мастерства пока – поэтому 1:4»

Полузащитник сборной Беларуси Александр Карницкий прокомментировал результат товарищеского матча против Армении (1:4).

«Если бы забили первыми, то счет мог быть в нашу пользу. Нужно реализовывать свои моменты. Не хватает нам мастерства пока – поэтому 1:4. Элементарные ошибки.

Первый пенальти? Не знаю, был он или нет. Судья особо не двигался, бегал в центральном круге. Второй – следствие ошибки. Сугубо индивидуальные ошибки, которые мы допустили», – сказал Карницкий.