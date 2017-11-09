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Мхитарян – белорусам: «Не расстраивайтесь. У вас очень хорошая сборная»
10.11.2017 10:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян пожелал удачи белорусам.
«Не расстраивайтесь. У вас очень хорошая сборная. Я думаю, все у вас впереди. Удачи в будущем», – сказал Мхитарян.
Напомним, в товарищеском матче Армения разгромила Беларусь 4:1.
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Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян пожелал удачи белорусам.
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