Мхитарян – белорусам: «Не расстраивайтесь. У вас очень хорошая сборная»

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян пожелал удачи белорусам.

«Не расстраивайтесь. У вас очень хорошая сборная. Я думаю, все у вас впереди. Удачи в будущем», – сказал Мхитарян.

Напомним, в товарищеском матче Армения разгромила Беларусь 4:1.