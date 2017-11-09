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Сергей Новиков покинул «Прессбол»

10.11.2017 10:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный белорусский журналист Сергей Новиков уволился из «Прессбола».

В беседе с корреспондентом Tribuna.com Новиков подтвердил эту информацию, однако от комментариев отказался.

Новиков работал в главной редакции спортпрограмм Гостелерадио БССР (1979-91, редактор, заместитель главного редактора), в «Прессболе» с момента основания газеты (с 1991) с отлучкой на российский интернет-портал Sports.ru (август 2006 — май 2007).

Отметим, что в 2018 году Сергею Новикову исполнится 60 лет.

Сергей Новиков: «Стану счастливым пенсионером назавтра же после своего шестидесятилетия»

 
 
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Известный белорусский журналист Сергей Новиков уволился из «Прессбола».

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