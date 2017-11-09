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Брессан о возможной смене чемпиона: «Но что дальше? Не думаю, что «Шахтер» или минское «Динамо» готовы играть в Лиге чемпионов»

10.11.2017 11:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший полузащитник БАТЭ Ренан Брессан поделился мнением о том, что борисовчане могут в этом сезоне остаться без чемпионского титула.

– За событиями в Беларуси следишь?

– Только за спортивными. Каждый день читаю сайт «Прессбола», «Трибуну», football.by. А так, конечно, переживаю за БАТЭ. Команда может лишиться титула чемпиона Беларуси...

– Это удивляет?

– Я говорил, что рано или поздно подобное произойдет. Хотя толком не понял, за что борисовчан лишили трех очков. Читал историю про Веремко, однако так в ней и не разобрался. Если золото выиграет другая команда, для чемпионата, может, это будет неплохо. Все-таки БАТЭ становился первым 11 лет подряд. Но что дальше? Не думаю, что «Шахтер» или минское «Динамо» готовы играть в Лиге чемпионов. Хотя, с другой стороны, Борисов тоже с чего-то начинал в Европе, – сказал Брессан.

 
 
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Бывший полузащитник БАТЭ Ренан Брессан поделился мнением о том, что борисовчане могут в этом сезоне остаться без чемпионского титула.

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