Евгений Гинер: «Работу Гончаренко оцениваю хорошо. Я доволен им»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал работу главного тренера клуба Виктора Гончаренко.

«Работу тренера на данный момент оцениваю хорошо. Я доволен Гончаренко», – сказал Гинер.

После 16 туров чемпионата России ЦСКА занимает в таблице 4-е место с 26 очками, отставая от первого места на 7 очков.

В Лиге чемпионов армейцы впервые с 2011 года набрали 6 очков и занимают 3-е место в группе после 4 туров.

Гончаренко возглавил клуб в декабре 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого.