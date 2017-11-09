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Евгений Гинер: «Работу Гончаренко оцениваю хорошо. Я доволен им»

10.11.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал работу главного тренера клуба Виктора Гончаренко. 

«Работу тренера на данный момент оцениваю хорошо. Я доволен Гончаренко», – сказал Гинер.

После 16 туров чемпионата России ЦСКА занимает в таблице 4-е место с 26 очками, отставая от первого места на 7 очков.

В Лиге чемпионов армейцы впервые с 2011 года набрали 6 очков и занимают 3-е место в группе после 4 туров. 

Гончаренко возглавил клуб в декабре 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого.

 
 
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Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал работу главного тренера клуба Виктора Гончаренко.

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