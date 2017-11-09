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Сергей Боровский: «В числе призеров БАТЭ на голову выше и «Шахтера», и минского «Динамо»

10.11.2017 11:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный белорусский специалист Сергей Боровский в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило поделился мнением о «золотой» интриге чемпионата Беларуси.

– Разделяете мнение, что нынешний чемпионат самый интересный за долгие годы?

– Если только с точки зрения турнирной таблицы. А касаемо новшеств в игре команд – вряд ли. Это при условии, что мы ориентируемся на современные тенденции в развитии футбола. Да, проблески – как у сборной, так и у отдельных команд – есть. Но это не системное явление.

– Вас удивляет, что чемпионство БАТЭ под угрозой?

– Нет. Потому что это объяснимо. Борисовчане потеряли очки в матчах со слабыми соперниками – «Крумкачамi», «Минском», «Нафтаном». Зато в числе призеров они на голову выше и «Шахтера», и «Динамо», которых оба раза победили с «сухим» счетом. В этом смысле БАТЭ по-прежнему вне конкуренции. Но сказываются те самые провалы. Возможно, их причины кроются в области психологии — или в большом количестве травмированных. Вот чемпион и предоставил шанс завоевать титул другим. Кстати, в прошлые сезоны и «Динамо», и «Шахтер» играли с борисовчанами на равных, но оступались в матчах с командами ниже рангом. А теперь все наоборот, – сказал Боровский.

 
 
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Известный белорусский специалист Сергей Боровский в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило поделился мнением о «золотой» интриге чемпионата Беларуси.

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