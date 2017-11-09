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Кубок Федерации. В первом матче финала Саснович сыграет с Вандевей

10.11.2017 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня прошла жеребьевка финального матча Кубка Федерации.

11 ноября

Александра Саснович – Коко Вандевей – 14.30

Арина Соболенка – Слоун Стивенс

12 ноября

Арина Соболенка – Коко Вандевей – 14.00

Александра Саснович – Слоун Стивенс

Вера Лапко / Лидия Морозова – Элисон Риске / Шелби Роджерс

Кубок Федерации. В первом матче финала Саснович сыграет с Вандевей

 

 
 
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Сегодня прошла жеребьевка финального матча Кубка Федерации.

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