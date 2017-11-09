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Кубок Федерации. В первом матче финала Саснович сыграет с Вандевей
10.11.2017 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня прошла жеребьевка финального матча Кубка Федерации.
11 ноября
Александра Саснович – Коко Вандевей – 14.30
Арина Соболенка – Слоун Стивенс
12 ноября
Арина Соболенка – Коко Вандевей – 14.00
Александра Саснович – Слоун Стивенс
Вера Лапко / Лидия Морозова – Элисон Риске / Шелби Роджерс
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Сегодня прошла жеребьевка финального матча Кубка Федерации.
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