Белоруска Александра Саснович и американка Коко Вандевеге откроют финальный матч Кубка Федерации

Александра Саснович

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поединком второй ракетки сборной Беларуси Александры Саснович и первого номера команды США Коко Вандевеге стартует финальный матч розыгрыша Кубка Федерации. Таков итог жеребьевки, состоявшейся сегодня в Минской городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

В субботу, 11 ноября, первая одиночная игра начнется на корте "Чижовка-Арены" в 14.30. Вскоре после ее завершения на площадку выйдут первый номер хозяев Арина Соболенко и американка Слоан Стивенс.

Во второй соревновательный день 12 ноября в 13.30 стартует поединок первых номеров обеих дружин Арины Соболенко и Коко Вандевеге. Вслед за ними сыграют Александра Саснович и Слоан Стивенс, а затем состоится парный матч между белорусским тандемом Вера Лапко / Лидия Морозова и американским дуэтом Шелби Роджерс / Элисон Риске.

По регламенту Кубка Федерации, перед вторым игровым днем капитаны команд Эдуард Дубров и Кэти Риналди имеют право произвести замены.

Ранее в розыгрыше Кубка Федерации, который считается неофициальным командным чемпионатом мира, теннисистки сборных Беларуси и США встречались между собой лишь однажды: в феврале 2012 года американки победили на своей арене со счетом 5:0.

Сборная Беларуси впервые пробилась в финал, а команда США 17 раз становилась победительницей Кубка Федерации. В последний раз американки выиграли трофей 17 лет назад, а дважды подряд в 2009 и 2010 годах уступали в решающих встречах итальянским теннисисткам.

На пути к нынешнему финалу белорусские теннисистки поочередно победили в Минске соперниц из Нидерландов (4:1) и Швейцарии (3:2), а американки также дома обыграли сборные Германии (4:0) и Чехии (3:2). Сейчас в командном рейтинге женских сборных Беларусь занимает вторую позицию, США находятся на третьем месте, а впереди команда Чехии.-0-