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Кубок четырех наций (U-20). Беларусь против Латвии
10.11.2017 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Турнир четырех наций
Латвия U-20 – Беларусь U-20
10 ноября, 20.00
Дания U-20 – Австрия U-20
10 ноября, 16.30
Положение команд: Австрия U-20 – 3 очка (1 матч), Беларусь U-20 – 3 (1), Дания U-20 – 0 (1), Латвия U-20 – 0 (1).
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Турнир четырех наций Латвия U-20 – Беларусь U-20 10 ноября, 20.00 Дания U-20 – Австрия U-20 10 ноября, 16.30 Положение команд: Австрия U-20 – 3 очка (1 матч), Беларусь U-20 – 3 (1), Дания U-20...
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