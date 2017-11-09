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Кубок четырех наций (U-20). Беларусь против Латвии

10.11.2017 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Турнир четырех наций

Латвия U-20 – Беларусь U-20

10 ноября, 20.00

Дания U-20 – Австрия U-20

10 ноября, 16.30

Положение команд: Австрия U-20 – 3 очка (1 матч), Беларусь U-20 – 3 (1), Дания U-20 – 0 (1), Латвия U-20 – 0 (1).

 
 
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Турнир четырех наций Латвия U-20 – Беларусь U-20 10 ноября, 20.00 Дания U-20 – Австрия U-20 10 ноября, 16.30 Положение команд: Австрия U-20 – 3 очка (1 матч), Беларусь U-20 – 3 (1), Дания U-20...

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