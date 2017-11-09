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Бразинский об отношениях СКА и БГК: «У нас образовалась какая-то «война». Считаю, что пора прекращать эти распри»

10.11.2017 12:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Леонид Бразинский призывает болельщиков СКА и БГК объединиться и прекратить распри.

— Как думаете, сказался ли на результатах БГК тот факт, что команда выступает с первого этапа чемпионата Беларуси?

— Гандболисты Бреста выхолощены не физически, а морально. Все свои силы клуб отдаёт в Лиге чемпионов, в белорусском первенстве выступая преимущественно вторым составом. Безусловно, у БГК наступил определённый спад. Тот же проигрыш СКА на своей территории о многом свидетельствует. Все думали, что брестчане легко обыграют минчан. А как оно всё вышло, все прекрасно помнят. Это говорит о том, что на каждую игру необходимо настраиваться должным образом. «Мешковцам» стоило дать нагоняй за то поражение. Наверное, в Бресте забыли, что в СКА не мальчики для битья собраны. И чтобы победить «армейцев», настрой должен быть таким же, как на матч Лиги чемпионов.

Меня волнует другое. У нас образовалась какая-то «война». Белорусские болельщики поделились на два лагеря — одни поддерживают СКА, пеняя Бресту за обилие легионеров, вторые выступают противниками минской дружины. Я считаю, что пора прекращать эти распри, а поддерживать все наши клубы на международной арене. Нам нужно радоваться, что сильнейшие команды мира приезжают в Беларусь, – сказал Бразинский.

 

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский специалист Леонид Бразинский призывает болельщиков СКА и БГК объединиться и прекратить распри.

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