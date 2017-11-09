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Боровский о «деле Веремко»: «Это какой-то нонсенс. А с решением затянули непозволительно»

10.11.2017 12:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский тренер Сергей Боровский поделился мнением о «деле Веремко», после которого БАТЭ было засчитано техническое поражение в игре со «Слуцком».

«Дело Веремко»? Это какой-то нонсенс. Лишить команду трех очков, тем самым вызвав негатив, – уже плохо. А, возможно, вернуть их чуть ли не через треть чемпионата – такое логике вообще не поддается. А с решением затянули непозволительно. Кто-то в федерации, наверное, должен же на это повлиять! Если в Доме футбола не смогли сделать это оперативно, значит, видимо, и там не хватает квалифицированных кадров. Как в наших командах – хороших игроков», – считает Боровский.

Напомним, решение по «делу Веремко» Апелляционный комитет АБФФ примет сегодня после 18.00.

 
 
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Белорусский тренер Сергей Боровский поделился мнением о «деле Веремко», после которого БАТЭ было засчитано техническое поражение в игре со «Слуцком».

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