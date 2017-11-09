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Финал Кубка Федерации откроет матч Александры Саснович и Коко Вандевеге
10.11.2017 13:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Финал Кубка федерации на корте "Чижовка-Арены" откроют 11 ноября в 14:30 вторая ракетка белорусской сборной по теннису Александра Саснович и первая ракетка американской сборной Коко Вандевеге, стало известно во время жеребьевки, которая прошла сегодня в Минской городской ратуше.
Вторым матчем в первый финальный день станет игра между первой ракеткой сборной Беларуси Ариной Соболенко и американкой Слоан Стивенс.
Во второй финальный день, 12 ноября, в 13:30 на корте встретятся первые номера обеих команд Арина Соболенко и Коко Вандевеге. Позже сыграют матч Александра Саснович и Слоан Стивенс, а затем пройдет парная игра между белорусским дуэтом Вера Лапко — Лидия Морозова и американскими спортсменками Шелби Роджерс — Элисон Риске.
Согласно регламенту соревнований, перед вторым игровым днем капитаны команд Эдуард Дубров и Кэти Риналди могут заменить игроков.
Финал Кубка Федерации пройдет на кортах "Чижовка-Арены". Белорусская команда впервые вышла в финал, а американские теннисистки уже 17 раз завоевывали кубок. В розыгрыше Кубка Федерации, теннисистки белорусской и американской сборных до этого встречались только один раз: в 2012 году американки обыграли белорусок на своем корте со счетом 5:0.
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Первым матчем в финале Кубка Федерации станет поединок между белорусской Александрой Саснович и американкой Коко Вандевеге.
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