Финал Кубка Федерации откроет матч Александры Саснович и Коко Вандевеге

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Финал Кубка федерации на корте "Чижовка-Арены" откроют 11 ноября в 14:30 вторая ракетка белорусской сборной по теннису Александра Саснович и первая ракетка американской сборной Коко Вандевеге, стало известно во время жеребьевки, которая прошла сегодня в Минской городской ратуше.

Вторым матчем в первый финальный день станет игра между первой ракеткой сборной Беларуси Ариной Соболенко и американкой Слоан Стивенс.

Во второй финальный день, 12 ноября, в 13:30 на корте встретятся первые номера обеих команд Арина Соболенко и Коко Вандевеге. Позже сыграют матч Александра Саснович и Слоан Стивенс, а затем пройдет парная игра между белорусским дуэтом Вера Лапко — Лидия Морозова и американскими спортсменками Шелби Роджерс — Элисон Риске.

Согласно регламенту соревнований, перед вторым игровым днем капитаны команд Эдуард Дубров и Кэти Риналди могут заменить игроков.

Финал Кубка Федерации пройдет на кортах "Чижовка-Арены". Белорусская команда впервые вышла в финал, а американские теннисистки уже 17 раз завоевывали кубок. В розыгрыше Кубка Федерации, теннисистки белорусской и американской сборных до этого встречались только один раз: в 2012 году американки обыграли белорусок на своем корте со счетом 5:0.