Наталья Трофимова: «Если бы не Китай, я бы Левченко пригласила на сбор, а уж на нем оценили бы ее состояние и целесообразность выступления за сборную»

Главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказал о ситуации с центровой Еленой Левченко.

— Всех, естественно, волновало, приедет ли в сборную Левченко. Стало известно, что этого не случится из-за оформления центровой нового контракта в Китае. А если бы не это важное обстоятельство, смогла бы Левченко помочь сборной, ведь в этом сезоне до сих пор она не имела игровой практики?

— Мы с ней разговаривали на эту тему. Если бы не Китай, я бы ее, конечно, пригласила на сбор, а уж на нем оценили бы ее состояние и целесообразность выступления за сборную в ноябре.

— Но хоть в феврале Левченко поможет сборной? От нее предварительное добро получено?

— Да, оговорили и это. Лена сказала, что, скорее всего, такая возможность будет — в это время празднуется китайский Новый год. Единственная проблема — примерно в те же сроки стартует раунд плей-офф. Команда у нее новая, и еще не известно, насколько успешно сыграет в этом сезоне. Будем держать связь и надеяться на лучшее, – сказала Трофимова.