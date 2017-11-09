Горди Дуайер: «Заполучить хорошего атакующего защитника было бы идеально. Хотя не помешал бы и форвард»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал, кого не хватает команде.

— Есть ли у вас желание приобрести хорошего защитника-блюлайнера?

— Само собой. Чтобы достичь в КХЛ успеха, нужны классные игроки. Это не секрет. Но мы работаем в тех условиях, которые есть. Думаю о том, как лучше выступать с нынешним составом.

— Игрока какого амплуа больше всего не хватает «Динамо» — топ-центра или блюлайнера?

— Кое-что, конечно, хотелось бы улучшить. Если говорить о блюлайнерах... Лисовец травмирован уже полтора месяца. Не считая Граньяни, нашим защитникам не достает мобильности, умения играть с шайбой. Большинство игроков обороны бросают с левой руки. Заполучить хорошего атакующего защитника было бы идеально. Будь возможность, мы определенно не отказались бы от такого. Хотя не помешал бы и форвард. Заброшенные шайбы — главное в хоккее, – сказал Дуайер.