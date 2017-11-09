Сергей Тетерин: «Билеты на финал Кубка Федерации раздавались школам, спортивным школам, ВУЗам»

Председатель БФТ Сергей Тетерин рассказал, что билеты на финальный матч Кубка Федерации раздавались спортивным школам и ВУЗам.

- На полуфинал билетов перед матчем не оставалось, но аншлага не было. Такого не повторится?

– Знаете, звонки насчет билетов идут до сих пор, а мы не можем помочь, потому что мест не осталось. Это опыт, который приобретается. В следующий раз федерация будет оставлять какие-то билеты. Школы обращаются, высшие учебные заведения. А мы не можем помочь. Но ведь молодежь должна присутствовать. Мы все идем вперед.

- Билеты на нижний ярус даже не поступали в продажу.

– Нет, билеты на нижний ярус были выкуплены в первые дни. Это не секретная информация. После финала можем показать, что было продано, что было роздано спортивным школам, что было согласно регламенту передано американцам. Это не закрытая информация. Я сам хотел выкупить, чтобы раздать друзьям. Но все выкупили, и я ничем им помочь не могу.

- То есть спортивным школам билеты раздавали?

– Да, однозначно. Могу сказать, что по секторам раздавались. Один сектор одной школе, другой – второй школе. И теннисным школам, и высшим учебным заведениям. Может, надо было на «Минск-Арене» все-таки проводить. Но есть традиции – четвертьфинал и полуфинал были здесь. Я верю в традиции, – сказал Тетерин.