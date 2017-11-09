Эдуард Дубров о рейтинге соперниц: «Не вижу здесь трагедии. Мы не боимся»

Капитан сборной Беларуси Эдуард Дубров поделился ожиданиями от финального матча Кубка Федерации против США.

- Почему в состав не попала Ольга Говорцова?

– Оля сейчас в Минске. Она должна быть завтра на матче. Во всяком случае, обещала. Скоро у нее будут положительные изменения в жизни. Ее вклад есть в наш успех – она играла в Канаде, России и дома с Голландией и Швейцарией. Только сегодня отсутствует.

- Саснович снова начинает – это хороший знак?

– Сколько я капитан, столько Саша начинает первой. И мы еще ни разу не проиграли. Хороший знак для команды и хорошая примета.

- Тарпищев говорил, что в таких матчах рейтинг ни на что не влияет. А вы своим подопечным нечто подобное уже сказали?

– Чем выше рейтинг команды соперницы, тем для нас лучше. Ни у одной команд, с которыми мы играли, не был рейтинг ниже нашего. Это закономерность, которую мы стараемся разрешить в свою пользу. Так что я не вижу здесь трагедии. Мы не боимся. Мы просто играем в теннис, – сказал Дубров.