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Арина Соболенко: «Лично никому из нас Азаренко не писала. Все было сказано, кажется, в твиттере»

10.11.2017 13:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко отметила, что Виктория Азаренко никому из команды лично не писала.

– Я не играла против Стивенс, но это топовый игрок. Матч будет захватывающим (по крайней мере, надеюсь на это). Мы настроены на борьбу и хотим показать свой лучший теннис.

Дома играть отлично, потому что есть хорошая поддержка. Семья, друзья, много болельщиков. Думаю, это нам поможет.

- Азаренко публично поддержала сборную Беларуси. А лично писала?

– Честно говоря, нет – лично никому из нас Вика не писала. Все было сказано, кажется, в твиттере. Мы все увидели и прочитали. Спасибо ей за эти слова, – сказала Соболенко.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко отметила, что Виктория Азаренко никому из команды лично не писала.

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