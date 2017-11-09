Арина Соболенко: «Лично никому из нас Азаренко не писала. Все было сказано, кажется, в твиттере»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко отметила, что Виктория Азаренко никому из команды лично не писала.

– Я не играла против Стивенс, но это топовый игрок. Матч будет захватывающим (по крайней мере, надеюсь на это). Мы настроены на борьбу и хотим показать свой лучший теннис.

Дома играть отлично, потому что есть хорошая поддержка. Семья, друзья, много болельщиков. Думаю, это нам поможет.

- Азаренко публично поддержала сборную Беларуси. А лично писала?

– Честно говоря, нет – лично никому из нас Вика не писала. Все было сказано, кажется, в твиттере. Мы все увидели и прочитали. Спасибо ей за эти слова, – сказала Соболенко.