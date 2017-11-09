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Даррен Дрегер: «Если КХЛ не отпустит игроков в Пхенчхан, ИИХФ применит санкции»

10.11.2017 14:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Инсайдер TSN Даррен Дрегер поделился мнением о том, что КХЛ может не отпустить игроков на Олимпиаду, если Россию не пустят на Игры-2018.

«Сборные Канады и США очень обеспокоены. В их олимпийских составах есть игроки, выступающие в КХЛ.

КХЛ не хочет останавливаться на время проведения Олимпиады. Есть угроза бойкота со стороны России.

Будет встреча с МОК. Мне сказали, что она состоится в начале декабря. Если КХЛ не отпустит определенных игроков, вмешается ИИХФ.

Они применят все возможные санкции. Так что более вероятно, что хоккеисты из КХЛ, смогут принять участие в Играх-2018», – сказал Дрегер.

 
 
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Инсайдер TSN Даррен Дрегер поделился мнением о том, что КХЛ может не отпустить игроков на Олимпиаду, если Россию не пустят на Игры-2018.

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