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Саснович отдала на благотворительность приз Fed Cup Heart Awards
10.11.2017 15:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Летом 2017 года стало известно, что белоруска Александра Саснович удостоена награды Fed Cup Heart Awards за мужество на корте и преданность сборной.
© Sputnik / Ирина Петрович
10 ноября на церемонии жеребьевки финала Кубка Федерации теннисистке вручили этот почетный приз и чек на сумму 10 тысяч долларов.
Эти деньги спортсменка решила пожертвовать белорусской благотворительной организации "Отклик".
"Я счастлива, что выиграла Fed Cup Heart Awards. Я рада представлять свою страну, выступать хорошо и выигрывать. Организация "Отклик" использует эти деньги для помощи Натальи Жук. На протяжении долгого времени она работала врачом, но сейчас страдает от серьезного заболевания. Эта поддержка очень важна для нее", — рассказала теннисистка.
Александра Саснович, завоевавшая два очка для сборной Беларуси в полуфинальном матче Кубка Федерации со швейцарками, была номинирована на Heart Awards вместе с белоруской Ариной Соболенко, а также американками Коко Вандевеге и Бетани Маттек-Сандс.
Раньше эту премию получали и другие белорусские теннисистки: Виктория Азаренко в 2011 году и Арина Соболенко в 2017.
© Sputnik / Ирина Петрович
Приз Fed Cup Heart Awards
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Белорусская теннисистка Александра Саснович получила награду Fed Cup Heart Awards, а также чек на 10 тысяч долларов, который она решила отдать на благотворительность.
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