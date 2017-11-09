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Саснович отдала на благотворительность приз Fed Cup Heart Awards

10.11.2017 15:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Летом 2017 года стало известно, что белоруска Александра Саснович удостоена награды Fed Cup Heart Awards за мужество на корте и преданность сборной.

Саснович отдала на благотворительность приз Fed Cup Heart Awards
© Sputnik / Ирина Петрович
Финал Кубка Федерации откроет матч Александры Саснович и Коко Вандевеге

10 ноября на церемонии жеребьевки финала Кубка Федерации теннисистке вручили этот почетный приз и чек на сумму 10 тысяч долларов.

Эти деньги спортсменка решила пожертвовать белорусской благотворительной организации "Отклик".

"Я счастлива, что выиграла Fed Cup Heart Awards. Я рада представлять свою страну, выступать хорошо и выигрывать. Организация "Отклик" использует эти деньги для помощи Натальи Жук. На протяжении долгого времени она работала врачом, но сейчас страдает от серьезного заболевания. Эта поддержка очень важна для нее", — рассказала теннисистка.

Александра Саснович, завоевавшая два очка для сборной Беларуси в полуфинальном матче Кубка Федерации со швейцарками, была номинирована на Heart Awards вместе с белоруской Ариной Соболенко, а также американками Коко Вандевеге и Бетани Маттек-Сандс.

Раньше эту премию получали и другие белорусские теннисистки: Виктория Азаренко в 2011 году и Арина Соболенко в 2017.

Саснович отдала на благотворительность приз Fed Cup Heart Awards
© Sputnik / Ирина Петрович
Приз Fed Cup Heart Awards

Финал Кубка федерации пройдет 11-12 ноября на кортах "Чижовка-Арены". Он начнется 11 ноября в 14:30 матчем между Александрой Саснович и американкой Коко Вандевеге. В этот же день сразятся первая ракетка сборной Беларуси Арина Соболенко и представительница США Слоан Стивенс.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович получила награду Fed Cup Heart Awards, а также чек на 10 тысяч долларов, который она решила отдать на благотворительность.

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