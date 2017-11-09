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Ксения Собчак призвала Мутко и других спортивных функционеров уйти в отставку
10.11.2017 15:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известная телеведущая Ксения Собчак, намеренная баллотироваться в президенты России, призвала вице-премьера Виталия Мутко оставить свою должность.
«Международный олимпийский комитет (МОК) хочет допустить наших олимпийцев до соревнований, только если они не будут петь наш гимн, нести наш флаг, не будут участвовать в открытии Олимпиады.
То есть, получается, что Виталий Мутко и прочие функционеры, мухлевавшие с мочой, спокойно расположатся на вип-трибуных, выпьют, закусят, пообнимаются со своими западными друзьями.
А наши спортсмены, те, кто приносит стране медали, кто дает нам веру в Россию, им почему-то придется стыдливо прятаться по номерам, а потом, завоевывая золото, стесняться и прятать глаза, когда будет звучать гимн и подниматься флаг совсем другой страны. Я против.
Я против того, что нас на Западе стали напрямую ассоциировать с Путиным. Если русский, то почему-то он непременно милитарист, захватчик, вор. Ну, на худой конец, хакер, пытающийся взломать американскую систему выборов.
Если русский спортсмен, то он точно как Мутко, Нагорных, ну или кто-то еще, кто сам или опосредованно давал команду красть мочу, кто пичкал наших ребят допингом, кто врал и лицемерил потом на международных разбирательствах, кто сегодня пытается всю вину свалить на самих олимпийцев – мол, это они сами, мы ничего не знали. Я против этого.
Дорогие иностранные друзья, журналисты, МОК, спортсмены, болельщики, поймите, Россия – это не Путин, Россия – это не Мутко.
Россия – это двукратная чемпионка мира Женя Медведева, которая должна и может сейчас взять олимпийское золото. Россия – это Ира Аввакумова. Россия – это Антон Шипулин, у которого есть право на его последнюю, возможно, олимпийскую медаль. Россия – это Миша Коляда, Саша Касьянов, это наши хоккеисты и, вообще, все наши спортсмены. Вот они – это и есть Россия.
Они сотни раз проверялись на допинг и имеют право гордиться своими победами. Как и мы имеем право гордиться ими.
Обращаюсь я и к вам, российские спортивные функционеры и политики, перестаньте прикрывать свои делишки разговорами о происках врагов, отойдите от наших спортсменов, уйдите в отставку. Это из-за вас может не прозвучать на Олимпиаде наш гимн, могут не поднять наш флаг. Сделайте для русского спорта хоть что-то по-настоящему хорошее – уйдите. Мы все против вас», – сказала Собчак.
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Известная телеведущая Ксения Собчак, намеренная баллотироваться в президенты России, призвала вице-премьера Виталия Мутко оставить свою должность.
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