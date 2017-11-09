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Сергей Тетерин о предложении замедлить корт: «Представители ITF все замеряют. Мы ничего не смогли сделать, как могли в другие времена»
10.11.2017 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель БФТ Сергей Тетерин в беседе с корреспондентом Tribuna.com рассказал о состоянии корта на «Чижовка-Арене» в преддверии финального матча Кубка Федерации между сборными Беларуси и США.
– С кортом все в порядке. Белые линии, все соответствует регламенту.
- Если замедлить корт, то мы получили бы преимущество.
– К нам приезжают представители ITF и все замеряют. Если отскок мяча не соответствует нормативной базе…
- А мы на минимуме или максимуме нормы?
– В комфортной зоне, я бы так сказал. Арина любит более быстрое покрытие, Саша, которая ведет комбинационный теннис, среднее по скорости покрытие. Вера Лапко, если придется ей играть решающий матч, предпочитает быстрый теннис. Мы с кортом ничего не смогли сделать, как могли в другие времена.
- А почему тогда заменили его?
– Мы ничего не меняли. Просто обновили, покрасили. Никаких изменений не было. Всегда приятно садиться в новую машину, надевать новый костюм. Так и тут. Это финал. Он должен быть более праздничным. К полуфиналу одни требования, сейчас – другие: и по зрителям, и по журналистам, и по корту.
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Сергей Тетерин о предложении замедлить корт: «Представители ITF все замеряют. Мы ничего не смогли сделать, как могли в другие времена»
Председатель БФТ Сергей Тетерин в беседе с корреспондентом Tribuna.com рассказал о состоянии корта на «Чижовка-Арене» в преддверии финального матча Кубка Федерации...
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