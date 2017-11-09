Людас Румбутис: «Как модно сейчас говорить: глубины состава у молодежной сборной нет»

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис прокомментировал ничью с Литвой (0:0) в товарищеском матче.

– Игра для нас в первую очередь ознакомительная. Одно дело тренировочный процесс, второе дело конкретно игра. Она выявляет те плюсы и минусы каждого игрока, которые у него присутствуют. Конечно, пищи для размышлений много. Скажем так, пока из того, что я вижу, нам очень туго с заменой основных одиннадцати игроков. Как модно сейчас говорить: глубины состава у молодежной сборной нет.

– Та же проблема, что была и раньше – мало игроков для молодежки – подтвердилась?

– Чтобы кто-то ярко о себе из вторых номеров заявил – пока мы не увидели. Может быть это волнение, для некоторых это первый такой матч был. Знаете, это не самое главное. Главное – как они отработают подготовительный период, с чем они подойдут к весне, к началу чемпионата. У нас на начало этого чемпионата, из сегодняшнего состава, играло два-три-четыре человека. По ходу они начали расти. Это очень хорошая ознакомительная игра, я очень доволен, что она состоялась.

– Пул людей, которых вы рассматриваете для молодежки, расширился?

– Я бы не сказал, что он очень расширился. Но он есть. Тот же Яроцкий играя крайнего не очень смотрелся, играя под нападающим более-менее стал раскрываться. Юзепчук моментами очень неплохо смотрелся. Им нужна игровая практика. Есть игровая практика – есть игрок. Например, Климович сразу не играл в Гродно, а потом стал попадать в состав, заиграл в «молодежке», в национальную сборную сейчас вот вызвали. Мы посмотрели, но все будет ясно, в каком состоянии они будут к одной игре марта и самое основное к сентябрю.

– Довольны ли вы выполнением заданий и игровых моделей?

– Не совсем, очень много было игры назад. Впервые в таком сочетании в первом и втором тайме играли опорники. Они многие вещи не понимают, как надо это делать. У них свои привычки в игре. Я недоволен игрой в атаке. Литовцы в первом тайме создали два-три хороших момента, мы видим, откуда они пришли. Чересчур вольготно некоторые защитники стали чувствовать себя.

– На 14 число все остаются?

– Нет, часть игроков уедет. У них сейчас восстановительные мероприятия, обед, на котором мы скажем кто именно. Что нам их проверять? Тот же Швецов сегодня здорово отыграл, практически без ошибок. Надо посмотреть Лукашевича, Казанцева, на профильной позиции Козела, Борисенко, который, правда, не имеет игровой практики.

– Играли с Литвой весной. Та команда похожа на сегодняшнюю?

– Они как были, так и остались. Просто прибавили очень сильно в коллективном понимании игры в обороне. У них очень хорошие перестроения были, поэтому мы имели не так много зон, а если имели – не могли ими воспользоваться. Передачи шли через паузу, в такт не получалось сыграть. Был и Кийко, и Шевченко открыты – нужен пас, а мы делаем паузу. Не получалось сыграть так, как хотелось. Это абсолютно экспериментальный, просмотровый состав, – сказал Румбутис.