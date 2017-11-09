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Генменеджер сборной Канады: «Да, 80% нашего состава – игроки КХЛ, но у нас есть сильные хоккеисты из колледжей»

10.11.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк высказался о том, что КХЛ может не отпустить игроков на Игры-2018 в Пхенчхане.

«Мы стараемся сейчас не думать об этом, мы приехали сюда (на Кубок «Карьялы» – прим. Sports,ru), чтобы выполнять свою работу.

Да, около 80 процентов нашего состава составляют игроки КХЛ, но мы на этом не зацикливаемся. У нас есть сильные хоккеисты из колледжей.

Хоккеист «Барыса» Дитц есть в нашем списке кандидатов, продолжим наблюдать за ним.

Игинла травмирован, но если будет в порядке, то можем вызвать его на Кубок Первого канала. Но, насколько я знаю, он все еще ищет себе работу в НХЛ», – сказал Бурк.

КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, если там не будет России. Это вообще возможно?

 
 
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Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк высказался о том, что КХЛ может не отпустить игроков на Игры-2018 в Пхенчхане.

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