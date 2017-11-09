Ганский хавбек Яхая находится на просмотре в минском «Динамо»

Ганский полузащитник Сейду Яхая пройдет просмотр в минском «Динамо».

Как сообщает официальная группа клуба «Вконтакте», игрок вылетел вместе с командой в Тулу на товарищеский матч с местным «Арсеналом».

Отметим, что в прошлом сезоне Яхая выступал за «Шериф».

Подробную статистику выступлений 27-летнего футболиста смотрите здесь .