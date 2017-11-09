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Ганский хавбек Яхая находится на просмотре в минском «Динамо»
10.11.2017 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ганский полузащитник Сейду Яхая пройдет просмотр в минском «Динамо».
Как сообщает официальная группа клуба «Вконтакте», игрок вылетел вместе с командой в Тулу на товарищеский матч с местным «Арсеналом».
Отметим, что в прошлом сезоне Яхая выступал за «Шериф».
Подробную статистику выступлений 27-летнего футболиста смотрите
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Ганский полузащитник Сейду Яхая пройдет просмотр в минском «Динамо».
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