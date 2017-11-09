Федерация футбола Армении: «Мы категорически опровергаем информацию о договорном матче с Беларусью»

Пресс-служба Федерации футбола Армении прокомментировала информацию Federbet о возможном договорном матче со сборной Беларуси (4:1).

«Мы категорически опровергаем данную информацию», – заявили в ФФА.

Компания Federbet, основным направлением деятельности которой является мониторинг футбольных матчей с целью выявления подозрительных игр, распространила в пятницу заявление о том, что во время матча Армения – Беларусь было зафиксировано необычные движение ставок и коэффициентов.

«До матча странных движений коэффициентов не было. Мировые букмекеры открыли линии на рынок «тотал больше 2.5» (3 и более голов в матче) с коэффициентами в районе «двойки». При этом, странности начались происходить уже по ходу матча», – цитирует Federbet «Рейтинг букмекеров».

Как отмечают в компании, до 41-й минуты сохранялся счет 0:0, но коэффициент на «тотал голов» больше 2.5, который должен расти, оставался на уровне «двойки».

«Это навело на подозрения, что с этим матчем что-то не так. Подозрения подтвердились: к концу первого тайма было забито два быстрых гола Озбилисом и Мхитаряном (2:0), а через 10 минут после начала второго тайма счет был уже 3:0, то есть подозрительные ставки, которые вызвали аномальный движение коэффициента, сыграли», – отмечается в заявлении компании.

В Federbet подтвердили аномальное движение ставок на матч Армения – Беларусь