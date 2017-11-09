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Цуркин завоевал "серебро" на 100 м баттерфляем на этапе ЧМ в Пекине
10.11.2017 19:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Белорусский пловец Евгений Цуркин завоевал серебряную медаль на проходящем в Пекине в эти дни этапе Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне.
На стометровке баттерфляем Цуркин показал результат 51,18 секунды, что позволило ему подняться на вторую ступеньку пьедестала.
Первым в заплыве был спортсмен из ЮАР Чад ле Кло из ЮАР (49,18 секунды), третьим – китайский пловец Сюй Цзяюй из Китая (51,52 секунды).
Соревнования седьмого этапа Кубка мира в китайской столице завершатся в субботу 11 ноября. В этот день в квалификации на дистанции 50 метров вольным стилем выступит Павел Санкович.
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В субботу в квалификации на дистанции 50 метров вольным стилем выступит Павел Санкович.
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