МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Белорусский пловец Евгений Цуркин завоевал серебряную медаль на проходящем в Пекине в эти дни этапе Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне.

На стометровке баттерфляем Цуркин показал результат 51,18 секунды, что позволило ему подняться на вторую ступеньку пьедестала.

Первым в заплыве был спортсмен из ЮАР Чад ле Кло из ЮАР (49,18 секунды), третьим – китайский пловец Сюй Цзяюй из Китая (51,52 секунды).

Соревнования седьмого этапа Кубка мира в китайской столице завершатся в субботу 11 ноября. В этот день в квалификации на дистанции 50 метров вольным стилем выступит Павел Санкович.

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