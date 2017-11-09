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WADA получила новые серьезные доказательства российской системы допинга в Сочи-2014
10.11.2017 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получила новые серьезные доказательства российской системы допинга в Сочи-2014.
Сообщается, что ключевые данные в расследовании допинг-системы в России WADA получило от одного из своих информаторов.
В полученных сведениях содержится детальная информация о тысячах допинг-проб российских спортсменов, взятых московской лабораторией с января 2012 по август 2015 года, а также многие доказательства, подтверждающие выводы Ричарда Макларена.
Информация будет в ближайшее время переданы комиссиям МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида.
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получила новые серьезные доказательства российской системы допинга в Сочи-2014.
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