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Апелляционный комитет вернул БАТЭ 3 очка за матч против «Слуцка»

10.11.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета АБФФ по «делу Веремко».

По его итогам принято решение отменить вердикт дисциплинарного комитета АБФФ и вернуть БАТЭ 3 очка за матч против «Слуцка». При этом борисовский клуб оштрафован на 2 тысячи базовых величин (42 тыс BYN).

Напомним, в 23-м туре БАТЭ дома разгромил «Слуцк» (6:0), однако 13 октября ДК АБФФ принял решение засчитать БАТЭ техническое поражение из-за того, что в заявке находился голкипер Сергей Веремко, не оплативший штраф за истекшую дисквалификацию.

Отметим, что за 2 тура до конца сезона в таблице чемпионата лидирует «Шахтер», который теперь на 1 очко опережает БАТЭ, на три очка минское «Динамо».

В состав апелляционного комитета входят адвокаты Александр Назаров и Евгений Малиновсикий, телекомментатор Владимир Новицкий, предприниматель Андрей Балабин. Председателем комитета является Назаров.

 
 
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Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета АБФФ по «делу Веремко».

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