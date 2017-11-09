Член апелляционного комитета АБФФ Назаров: «БАТЭ признан виновным в нарушении 96-й статьи ДК и наказан штрафом»

Адвокат Александр Назаров, который входит состав апелляционного комитета АБФФ, прокомментировал решение вернуть БАТЭ три очка по «делу Веремко», передает корреспондент Tribuna.com.

– Решение дисциплинарного комитета от 12 октября отменено. Вынесено новое решение, в соответствие с которым футбольный клуб БАТЭ признан виновным в нарушении 96 статьи (с применением 8-й статьи) дисциплинарного кодекса и наказан штрафом в виде двух тысяч базовых величин.

– Выходит БАТЭ вернули три очка за победу в матче со «Слуцком»?

– Да. Технического поражения нет. Есть новое наказание. Я назвал его. Это две тысячи базовых величин, – сказал Назаров.

Статья 96 (Неправомерное участие в матче):

1. Неправомерное участие футболиста в официальном футбольном матче влечет аннулирование результата матча, а соответствующему футбольному клубу (команде) присуждается «техническое поражение» с одновременным наложением штрафа в размере от 50 до 1000 базовых величин.

2. Неправомерное участие футболиста в товарищеском футбольном матче (соревновании) влечет аннулирование результата матча, а его футбольному клубу (команде) присуждается «техническое поражение» с одновременным наложением штрафа в размере от 20 до 500 базовых величин.

Апелляционный комитет вернул БАТЭ 3 очка за матч против «Слуцка»