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Член апелляционного комитета АБФФ Назаров: «БАТЭ признан виновным в нарушении 96-й статьи ДК и наказан штрафом»
10.11.2017 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Адвокат Александр Назаров, который входит состав апелляционного комитета АБФФ, прокомментировал решение вернуть БАТЭ три очка по «делу Веремко», передает корреспондент Tribuna.com.
– Решение дисциплинарного комитета от 12 октября отменено. Вынесено новое решение, в соответствие с которым футбольный клуб БАТЭ признан виновным в нарушении 96 статьи (с применением 8-й статьи) дисциплинарного кодекса и наказан штрафом в виде двух тысяч базовых величин.
– Выходит БАТЭ вернули три очка за победу в матче со «Слуцком»?
– Да. Технического поражения нет. Есть новое наказание. Я назвал его. Это две тысячи базовых величин, – сказал Назаров.
1. Неправомерное участие футболиста в официальном футбольном матче влечет аннулирование результата матча, а соответствующему футбольному клубу (команде) присуждается «техническое поражение» с одновременным наложением штрафа в размере от 50 до 1000 базовых величин.
2. Неправомерное участие футболиста в товарищеском футбольном матче (соревновании) влечет аннулирование результата матча, а его футбольному клубу (команде) присуждается «техническое поражение» с одновременным наложением штрафа в размере от 20 до 500 базовых величин.
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Член апелляционного комитета АБФФ Назаров: «БАТЭ признан виновным в нарушении 96-й статьи ДК и наказан штрафом»
Адвокат Александр Назаров, который входит состав апелляционного комитета АБФФ, прокомментировал решение вернуть БАТЭ три очка по «делу Веремко», передает...
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