ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Осипенко: «Шахтер в этом году сильнее многих, но в Жодино и Гродно его ожидают трудные испытания»

10.11.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Экс-игрок «Шахтера» нападающий «Ислочи» Дмитрий Осипенко оценил шансы солигорчан на чемпионство. 

- В вашей карьере был период выступления за солигорский «Шахтер», который сейчас идет на первом месте. Обидно, что без вас?
- Нет, не обидно. В «Шахтере» всегда ставятся самые высокие цели. Сейчас ребята очень близки к тому, чтобы их достичь. Посмотрим, как получиться в итоге. Если солигорчане займут первое место – буду только рад. 

- Переживаете за Солигорск?
- За «Шахтер» я всегда переживаю, всегда за ним слежу – клуб ведь не чужой. Со многими остались друзьями, часто разговариваем, общаемся. Они, между прочим, тоже поддерживают нас, чтобы мы остались в высшей лиге. Как тут не переживать?

- Оцените шансы горняков на чемпионство.
- У них остались очень серьезные соперники, которые ведут борьбу за 4-е место. «Шахтер» в этом году значительно сильнее многих, но в Жодино и Гродно его ожидают трудные испытания. Сейчас всё так закрутилось, что очень сложно сказать, кто и какое место займет.

Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Беларуcи «Шахтер» за два тура до конца на 1 очко опережает БАТЭ. Всего в активе солигорчан 65 баллов. «Горнякам» предстоит сыграть с «Неманом» и «Торпедо». Соперники БАТЭ – «Неман» и «Городея».

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-игрок «Шахтера» нападающий «Ислочи» Дмитрий Осипенко оценил шансы солигорчан на чемпионство.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
WADA получила новые серьезные доказательства российской системы допинга в Сочи-2014
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика