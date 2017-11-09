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Дмитрий Осипенко: «Шахтер в этом году сильнее многих, но в Жодино и Гродно его ожидают трудные испытания»
10.11.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-игрок «Шахтера» нападающий
- В вашей карьере был период выступления за солигорский «Шахтер», который сейчас идет на первом месте. Обидно, что без вас?
- Переживаете за Солигорск?
- Оцените шансы горняков на чемпионство.
Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Беларуcи «Шахтер» за два тура до конца на 1 очко опережает
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Дмитрий Осипенко: «Шахтер в этом году сильнее многих, но в Жодино и Гродно его ожидают трудные испытания»
Экс-игрок «Шахтера» нападающий «Ислочи» Дмитрий Осипенко оценил шансы солигорчан на чемпионство.
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