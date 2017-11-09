Дмитрий Осипенко: «Шахтер в этом году сильнее многих, но в Жодино и Гродно его ожидают трудные испытания»

Экс-игрок «Шахтера» нападающий Дмитрий Осипенко оценил шансы солигорчан на чемпионство.

- В вашей карьере был период выступления за солигорский «Шахтер», который сейчас идет на первом месте. Обидно, что без вас?

- Нет, не обидно. В всегда ставятся самые высокие цели. Сейчас ребята очень близки к тому, чтобы их достичь. Посмотрим, как получиться в итоге. Если солигорчане займут первое место – буду только рад.

- Переживаете за Солигорск?

- За «Шахтер» я всегда переживаю, всегда за ним слежу – клуб ведь не чужой. Со многими остались друзьями, часто разговариваем, общаемся. Они, между прочим, тоже поддерживают нас, чтобы мы остались в высшей лиге. Как тут не переживать?

- Оцените шансы горняков на чемпионство.

- У них остались очень серьезные соперники, которые ведут борьбу за 4-е место. «Шахтер» в этом году значительно сильнее многих, но в Жодино и Гродно его ожидают трудные испытания. Сейчас всё так закрутилось, что очень сложно сказать, кто и какое место займет.

Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Беларуcи «Шахтер» за два тура до конца на 1 очко опережает . Всего в активе солигорчан 65 баллов. «Горнякам» предстоит сыграть с и «Торпедо». Соперники БАТЭ – «Неман» и «Городея».