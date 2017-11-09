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Апелляционный комитет АБФФ вернул 3 очка борисовскому БАТЭ

10.11.2017 21:04 — Новости Спорта | БелТА  
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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистам борисовского БАТЭ возвращено 3 очка, снятых ранее за нарушение регламента чемпионата Беларуси. Такое решение принял сегодня апелляционный комитет ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Жесткие санкции были применены к БАТЭ после домашнего матча 23-го тура с футболистами "Слуцка", в котором борисовчане победили со счетом 6:0. Однако затем дисциплинарный комитет АБФФ принял решение снять с БАТЭ 3 очка и присудить техническое поражение (0:3) в связи с тем, что на эту игру в заявку БАТЭ был внесен голкипер Сергей Веремко, который отбыл дисквалификацию за нарушения в матче с ФК "Минск", но несвоевременно оплатил штраф.

Апелляционный комитет сегодня принял во внимание все обстоятельства дела и в итоге отменил вердикт дисциплинарного комитета. Однако за неправомерное внесение в заявку Веремко на ФК БАТЭ наложен штраф 2 тыс. базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br23).

Таким образом, в активе футболистов БАТЭ стало 64 очка, и они сместили со второго места в турнирной таблице чемпионата Беларуси минское "Динамо", у которого 62 балла. Лидирует солигорский "Шахтер", набравший 65 очков после 28 встреч.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистам борисовского БАТЭ возвращено 3 очка, снятых ранее за нарушение регламента чемпионата Беларуси. Такое решение принял...

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