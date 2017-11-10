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НБА. 42 очка Джорджа помогли «Оклахома-Сити» победить «Клипперс», «Сан-Антонио» дома уступил «Милуоки» и другие результаты

11.11.2017 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. «Оклахома-Сити» прервал серию из четырех поражений в домашней игре с «Клипперс». Пол Джордж записал на свой счет 42 очка.

Один из фаворитов Западной конференции «Сан-Антонио» дома уступил «Милуоки», в составе которого дебютировал Эрик Бледсоу.

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Атланта 111:104 (26:22, 31:19, 19:28, 35:35)
Дата проведения
11 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика

Бостон – Шарлотт 90:87 (11:26, 30:31, 23:19, 26:11)
Дата проведения
11 ноября, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика

Чикаго – Индиана 87:105 (16:27, 19:18, 26:35, 26:25)
Дата проведения
11 ноября, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика

Финикс – Орландо 112:128 (32:36, 31:28, 20:33, 29:31)
Дата проведения
11 ноября, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика

Оклахома-Сити – Клипперс 120:111 (30:31, 33:24, 31:31, 26:25)
Дата проведения
11 ноября, 05.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Статистика

Сан-Антонио – Милуоки 87:94 (27:25, 20:21, 23:30, 17:18)
Дата проведения
11 ноября, 05.00, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика

Юта – Майами 74:84 (22:25, 27:12, 8:20, 17:27)
Дата проведения
11 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика

Портленд – Бруклин 97:101 (28:21, 24:25, 18:31, 27:24)
Дата проведения
11 ноября, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика

 
 
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