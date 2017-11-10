НБА. 42 очка Джорджа помогли «Оклахома-Сити» победить «Клипперс», «Сан-Антонио» дома уступил «Милуоки» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. прервал серию из четырех поражений в домашней игре с . Пол Джордж записал на свой счет 42 очка.

Один из фаворитов Западной конференции дома уступил «Милуоки», в составе которого дебютировал Эрик Бледсоу.

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