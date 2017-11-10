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Кубок Федерации. Беларусь – США. Саснович встретится с Вандевей

11.11.2017 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня начинаются матчи финала Кубка Федерации между сборными Беларуси и США. Матчи проходят в «Чижовка-Арене».

Кубок Федерации

Финал

Беларусь – США 0:0

11 ноября

Александра Саснович – Коко Вандевей

14.00

Арина Соболенко – Слоун Стивенс

 
 
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Сегодня начинаются матчи финала Кубка Федерации между сборными Беларуси и США.

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