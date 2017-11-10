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Лига чемпионов. БГК принимает «Флесенбург»

11.11.2017 10:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лига чемпионов

БГК имени Мешкова Беларусь – Фленсебург Германия

11 ноября, 19.30, ДС «Виктория»

Группа В: Веспрем – 8 очков (4 игры), ПСЖ – 6 (4), Фленсбург – 5 (4), БГК – 5 (5), Виве – 3 (4), Ольборг – 2 (4), Целе – 3 (5), Киль – 2 (4).

 
 
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Лига чемпионов БГК имени Мешкова Беларусь – Фленсебург Германия 11 ноября, 19.30, ДС «Виктория» Группа В: Веспрем – 8 очков (4 игры), ПСЖ – 6 (4), Фленсбург – 5 (4), БГК – 5 (5),...

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